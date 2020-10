Milé moje budúce dieťa...

Píše sa rok 2020 a my práve zažívame koronakrízu. Ako by som Ti objasnila čo to vlastne tá korona je – je to neviditeľný nepriateľ a my s ním bojujeme už od marca, kedy sa objavil prvý prípad v našej malebnej krajine pod Tatrami.

Volá sa COVID 19 a je to infekčné ochorenie vyvolané vírusom SARS - Cov - 2.

Na jar sme tento boj s pandémiou ešte zvládli podľa svetového meradla celkom dobre, ale tentokrát krívame na obe nohy. Náš indiánsky náčelník povedal, že sa všetci musíme otestovať. Nuž, príkazy sa musia počúvať. Aj u nás bol vojak a povedal, že dostal nejasné príkazy. Takže som z toho trošku zmätená, ale určite sa minimálne do zajtra vyjasní, kdeže už tento víkend nás čaká celopošné testovanie národa.

Raz, keď Ti to budem rozprávať možno ani nebudeš chápať, ale ukážem Ti fotky s rúškami, aby si mi verilo. A možno ešte aj policajné kontroly v rámci okresov. Prípadne rady pred poštou či obchodmi. Mám napríklad kamošku v Rimavskej Sobote, ale žiaľ keďže nesmiem prekročiť hranice okresov, nateraz musíme ostať pri virtuálnej realite.

Dnes som zobrala kvety na prechádzku, viem, nemala by som, ale ten zákaz vychádzania im už nerobil dobre. Samozrejme, len na prechádzku do prírody v rámci okresu, okrem nás tam nikto nebol, iba dažďové kvapky pomaly padajúce na zem. Náš pes pochopil tento zákaz vychádzania po svojom, v jedno popoludnie sa vybral na dlhú prechádzku a odvtedy už nevychádza. Rešpektuje nariadenia.

Verím, že sa sem tešíš, lebo ja sa na Teba veľmi teším. Dnes nám oznámili, že nám zvyšujú mzdy, tak verím, že Ti budem môcť kúpiť nejaký ten kočík za vianočné odmeny.

Zatiaľ Ťa srdečne pozdravujem, tam, kde aktuálne si a idem si objednať FFP3 rúška s respirátorom.

Predsa len, niet nad to nadýchnuť sa čerstvého vzduchu cez rúško.