JESENNÉ JEDNOHUBKY : Príbeh svadobnej kytice

Hovorí sa, že väčšina dievčat od detstva sníva o dokonalej svadbe. Ona však medzi ne nepatrila. Jej snom bolo dobyť akademickú pôdu, dať si Paulaner v Mníchove, croissant v Paríži, paellu v Barcelone či čierny čaj v Londýne.

Po ukončení druhej vysokej školy si povedala, že doktorát ešte počká.

Pri pohľade na svetlá stovežatej Prahy či Tower Bridge v Londýne si občas povzdychla, že možno by bolo načase vyzuť si „túlavé topánky“ a niekde sa usadiť. Ale väčšinou sa usadila len na sedadlá lietadiel či vlakov a žila si svoj sen.

Jej kamarátky či príbuzné sa však tomuto štafetovému behu venovali s veľkou vytrvalosťou a preto bola svedkom začiatku životného šťastia, ale žiaľ veľakrát aj rozvodov.

Ak to bolo potrebné ochotne sa zahrala na au – pair či babysitterku, keďže k deťom mala vrúcny vzťah. Ale ako sa hovorí, až keď má človek vlastné deti, príde na to, o čom to je celé je. ( ona si zase hovorila na oplátku, že nevedia ako chutia english breakfast v Londýne či laugenbretzel v Mníchove )

Až jedného dňa na ďalšej svadbe chytila svadobnú kyticu. Vždy tento zvyk považovala za „prežitok“ z iných dôb, avšak, keď jej kytica pristála v rukách zmenilo jej to život.

Ale o tom až nabudúce…